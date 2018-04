Hoogzwangere vrouw komt om bij ongeval op weg naar ziekenhuis

15 april 2018

Bron: Belga

In Beloeil, in de provincie Henegouwen, is een hoogzwangere vrouw omgekomen bij een frontale aanrijding. De vrouw stond op het punt om te bevallen en was met haar partner op weg naar het ziekenhuis van Aat.