Hoogzwangere vrouw en negen andere verstekelingen ontdekt in truck Herentals mvdb

17u19

Bron: Belga 5 Vanderveken (archieffoto) Op de parking van het voedingsbedrijf Mondelez in Herentals heeft een Poolse trucker vanochtend tien verstekelingen aangetroffen in de laadruimte van zijn vrachtwagen.

Het gaat om zeven mannen, twee vrouwen - van wie één hoogzwanger - en een kindje van twee jaar, allen met de Iraakse nationaliteit, meldt de lokale politie van de zone Neteland.

De beveiliging van Mondelez verwittigde meteen de politie, die de tien overbracht naar het commissariaat. De verstekelingen bleken in goede gezondheid te verkeren. Waar en wanneer ze de vrachtwagen inklommen is niet duidelijk, want het voertuig was sinds vrijdag onderweg vanuit Tsjechië en maakte verschillende tussenstops.

De Dienst Vreemdelingenzaken zal een beslissing nemen over hun verdere verblijf op het Belgische grondgebied.