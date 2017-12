Hoogzwangere vrouw als bij wonder ongedeerd na spectaculaire aanrijding Jürgen Eeckhout

19u18

19u18

Jürgen Eeckhout De bestuurder van de aanrijdende wagen, een 71-jarige man, raakte door de zware klap zwaargewond, maar hij verkeert niet in levensgevaar. Een hoogzwangere vrouw is deze namiddag zonder kleerscheuren uit een ongeval kunnen stappen op het kruispunt van de Grote Baan met de Bredestraat in Lovendegem.

Haar BMW werd vol in de flank gegrepen door een Ford Fusion van een 71-jarige man die vanuit Kort Eindeken de Grote Baan wilde oversteken om de Bredestraat in te rijden. Door de aanrijding werd de BMW frontaal tegen een geparkeerde wagen geslingerd. De zwangere vrouw werd preventief naar het ziekenhuis gestuurd, maar al snel kregen de hulpdiensten te horen dat het ongeboren kind ongedeerd is.

De bejaarde man liep zware verwondingen op en moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij verkeerde niet in levensgevaar.