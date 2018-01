Hoogtewerker kantelt na aanrijding: arbeider (47) zwaargewond Mathias Mariën

17u32

Bron: Eigen berichtgeving 13 Google Maps De Kustlaan in Knokke. Een 47-jarige man is deze middag met zeer zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis na een ongeval met een hoogtewerker.

De veertiger was aan de slag in de Kustlaan in Knokke toen het plots verkeerd liep. De hoogtewerker werd aangereden door een voertuig, waarna de machine kantelde. De arbeider viel mee naar beneden en kwam hard op het asfalt terecht. Zijn situatie zou zeer ernstig zijn. Het parket van Brugge stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de exacte omstandigheden in kaart te brengen.