Hoogtewerker aangereden in Knokke: arbeider (47) sterft in ziekenhuis Mathias Mariën

07u50 6 Mariën

Een 47-jarige arbeider uit Zedelgem is afgelopen nacht overleden nadat hij gisterenmiddag betrokken raakte bij een zwaar ongeval langs de Kustlaan in Knokke. Peter G. stond op drie meter hoogte in een hoogtewerker toen een bestelwagen tegen de arm van de machine reed. De man viel uit het bakje en werd in kritieke toestand afgevoerd. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Vrienden en familie van Peter G. kunnen nog steeds niet vatten wat er gisteren even voor 12 uur gebeurde langs de Kustlaan. De 47-jarige arbeider was er bezig de kerstverlichting te verwijderen. De man heeft een bedrijf in feesttenten en klust in de winterperiode bij met het plaatsen en weghalen van kerstverlichting. Wat een routineklus moest worden, eindigde in een drama. De man uit Zedelgem was op zo’n drie meter hoogte aan het werk in een hoogtewerker, toen het plots gruwelijk fout liep. Een bestelwagen kwam aangereden en raakte daarbij de arm van de machine. Peter had geen schijn van kans en viel uit de bak naar beneden. De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe. Zijn beste vriend was mee aan het werk en zag alles vanop de eerste rij gebeuren. “Peter was bezig met de elektriciteitskabels bovenaan de boom aan het weghalen. Ik deed hetzelfde onderaan de boom. Opeens hoorde ik een enorme knal. Bij het omdraaien was de kraan al gekanteld en lag Peter roerloos op de grond”, getuigt Filip.

Kritieke toestand

Meteen was duidelijk dat de situatie kritiek was. Filip probeerde zijn werkmakker nog zonder succes wakker te krijgen. “Peter bewoog niet meer. Reactie op mijn vragen kwam er niet. Een verschrikkelijk beeld. Uit de manier hoe hij daar zo op de grond lag kon je meteen zien dat het heel ernstig was”, zucht Filip. “Al na enkele minuten begon zijn hoofd op te zwellen en werd hij blauw. Hij is mijn beste kameraad. Ook zijn vrouw en twee kinderen zijn enorm aangeslagen.” De hulpdiensten dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe. Gisterenavond laat bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Brugs parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. “In de buurt zijn verschillende camera's beschikbaar die het ongeval hebben gefilmd. Het is nu verder afwachten op de bevindingen van de deskundige”, zegt procureur Céline D’Havé. “De eerste vaststellingen behoren tot het onderzoek. Verdere commentaar kunnen we daarover niet kwijt.

Goed zichtbaar

Voor de familie en vrienden van Peter – die hem beschrijven als een voorzichtige werker – is het een raadsel hoe het ongeval kon gebeuren. “Ik begrijp het écht niet”, zegt Filip, die dus zelf aanwezig was op de plaats van de aanrijding. “De kraan was goed zichtbaar op straat. Honderden auto’s waren ons al zonder problemen gepasseerd. Ik vermoed dat die man met andere dingen bezig moet geweest zijn en daardoor de kraan niet zag. Het is verschrikkelijk.” Na het ongeval kwam de kraan nog tegen een verlichtingspaal terecht die beschadigd raakte. De aanrijder, een man uit het Luikse, hield na het ongeval meteen halt. Het is niet duidelijk wat de man zelf verklaarde over het ongeval.