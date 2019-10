Hoogste sculptuur van Europa: ‘Arc majeur’ langs E411 in Rochefort officieel ingehuldigd ADN

23 oktober 2019

20u36

Bron: Belga 19 Langs de E411 ter hoogte van Rochefort is vandaag officieel het gigantische kunstwerk ‘Arc majeur’ ingehuldigd. De monumentale sculptuur werd in 1985 ontworpen door de Franse kunstenaar Bernar Venet en werd uiteindelijk gemaakt in het expertisecentrum voor lassen van de industriële groep CMI in Seraing.

De hoogste sculptuur van Europa bestaat uit telkens één boog - een van 60 meter en een van 20 meter - langs weerszijden van de snelweg. Uiteindelijk geven beide bogen de indruk van een halve cirkel die wordt onderbroken door de baan. In totaal weegt het kunstwerk 200 ton. De productie ervan kostte vier lassers en drie monteurs totaal meer dan 6.500 werkuren.

Aanvankelijk was het de bedoeling om ‘Arc majeur’ langs de snelweg A6 in Frankrijk te installeren. "Het werk werd ontworpen op verzoek van Jack Lang, Frans minister van Cultuur onder president François Mitterrand in 1984. Maar het project werd tot drie keer toe stopgezet", vertelt Bernar Venet. En zo kwamen de twee halve rondes dus uiteindelijk jaren later in ons land te staan. Het werk zou zo’n 2,5 miljoen euro kosten en werd grotendeels bekostigd door de John Cockerill Foundation.