Hoogste ozonwaarden in Sint-Pieters-Leeuw en Neder-over-Heembeek SVM

03 augustus 2018

20u51

Bron: Belga 1 De Europese ozon-informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht is in 33 meetstations overschreden. In zes meetstations bleven de ozonwaarden onder de informatiedrempel. Om 20 uur werd de grens van 180 microgram per kubieke meter nog op 26 plaatsen overschreden. Dat bijkt uit cijfers op de website van de Gewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

De hoogste ozonwaarden werden opgemeten in Sint-Pieters-Leeuw (238), Neder-over-Heembeek (234) en Haren (233). Daar benaderde de ozonconcentratie de Europese alarmdrempel van 240 microgram per kubieke meter.

Twaalf van de meetstations waar een overschrijding van de informatiedrempel werd vastgesteld, liggen in Vlaanderen. In Brussel werd de informatiedrempel in zeven meetstations overschreden.

Beterschap vanaf morgen

De combinatie van luchtvervuiling, tropisch warm en zonnig weer zorgt voor verhoogde ozonconcentraties in de lucht. Vanaf morgen verbetert de luchtkwaliteit en zouden de ozonconcentraties terug dalen, verwacht Ircel.

Bij hoge ozonconcentraties worden mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling -zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen- aangeraden om tussen 12 en 22 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Zodra de alarmdrempel wordt overschreden, geldt die waarschuwing voor de hele bevolking.