Hoogste aantal naturalisaties sinds 2002 kv

05 maart 2020

16u25

Bron: Belga 0 In 2019 hebben 39.380 mensen de Belgische nationaliteit verworven. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2002, toen het om 46.423 personen ging. Dat blijkt vandaag uit gegevens van het statistiekbureau Statbel.

Ten opzichte van 2018 (36.200) steeg het aantal naturalisaties met bijna 9 procent. Mensen die vorig jaar de Belgische nationaliteit verwierven, kwamen vooral uit andere Europese landen (15.506, +11,4 procent), Afrika (12.600, +3,2 procent) en Azië (7.035, +13,9 procent).

Het voornaamste herkomstland van mensen die Belg werden, bleef vorig jaar met een straatlengte voorsprong Marokko. Het aantal Marokkanen dat de nationaliteit verwierf - 4.840 - bleef wel nagenoeg stabiel in vergelijking met 2018 (-0,3 procent). Roemenië komt met 2.350 naturalisaties (+5,9 procent) op de tweede plaats, gevolgd door Polen (1.670, +9,3 procent).



Op de vierde plaats prijkt het Verenigd Koninkrijk. Door de brexit kende het aantal Britten dat de Belgische nationaliteit verkreeg in 2019, een flinke groei. Het steeg met meer dan 52 procent tot 1.593. Sinds het Verenigd Koninkrijk er op 23 juni 2016 voor koos om de Europese Unie te verlaten, kozen tot eind vorig jaar in totaal al 4.450 Britten ervoor om de Belgische nationaliteit aan te nemen.

Italië (1.548, +14,5 procent) vervolledigt de top vijf.