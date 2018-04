Hoogbeveiligd psychiatrisch centrum Zelzate onder vuur: 831 afzonderingen in één jaar IB

24 april 2018

05u12

Bron: Belga 0 De hoogbeveiligde psychiatrische afdeling voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate krijgt kritiek. Zo zijn er gemiddeld twee afzonderingen per dag. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Verschillende anonieme bronnen trekken in de krant aan de alarmbel. Volgens hen worden de rechten van de vrouwen die daar behandeld worden, massaal geschonden. Zo belanden ze voor een futiliteit in de afzonderingskamer. "Vloeken of je stem verheffen is vaak al voldoende om naar de isolatiecel gestuurd te worden", klinkt het.

Cijfers van het centrum lijken te stroken met die kritiek. In 2017 waren er in Levanta 831 afzonderingen voor een groep van 18 à 19 vrouwen. Ter vergelijking: in FPC Gent, waar 264 geïnterneerde mannen verblijven, waren er datzelfde jaar 146 afzonderingen.

De anonieme bronnen verwijzen ook naar de moeilijke werking van de ombudsdienst. Ook moeten de geïnterneerde vrouwen in sommige gevallen hun post openen in het bijzijn van een zorgverlener vooraleer ze die versturen.

"Duidelijke grenzen"

De hoofdgeneesheer van Levanta, Jan De Varé, benadrukt dat het vrijheidsbeperkende beleid van het ziekenhuis exclusief gericht is op preventie, veiligheid en herstel. "Patiënten moeten binnen hun problematiek duidelijke grenzen aangereikt krijgen."