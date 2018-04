Hoogbejaarde, gepensioneerde leerkracht: “Mijn hele leven belastingen betaald. Nu geeft fiscus me €350 om van te leven” Jeroen Bossaert

14 april 2018

00u00 340 Sinds 2016 weigert de fiscus systematisch om mensen hun schulden te laten afbetalen op een langere termijn dan twaalf maanden. Luc V.D. uit Leuven is een van de duizenden slachtoffers.

Hij kreeg jaren te veel pensioen uitbetaald en werd dan plots om de oren geslagen met een fikse invordering. Al zijn afbetaalplannen worden geweigerd. De fiscus neemt nu 900 euro van zijn pensioen, zo houdt hij - na de huishuur - nog 350 euro over.

Luc (een schuilnaam) kijkt naar de kalender. Vrijdag de dertiende. Nog achttien dagen vooraleer de maand om is en zijn pensioen gestort wordt. Hij kijkt in zijn onderhoudsboekje. 88,25 euro. Dat is het bedrag dat hem nog rest. Met 4 euro en 90 eurocent per dag zal Luc het moeten redden. De 85-jarige voormalige leerkracht krabt zich in de haren. Wat zal hij eten? Of drinken? En hoe zal hij zijn pillen betalen? De oude dag van Luc is er één van zorgen. Veel zorgen. “Heb ik daar veertig jaar voor gewerkt?”, zucht de weduwnaar.

