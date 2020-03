Exclusief voor abonnees

Hoofdverpleegkundigen Natalie en Debby getuigen over hun strijd in de frontlinie: "Hier spelen zich ware drama's af”

“De vragen die we hier van onze patiënten het meest horen? ‘Wil je alsjeblieft zorgen dat ik niet stik?’”

Annick Grobben

29 maart 2020

17u31

Ook in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis werd vrees werkelijkheid de voorbije - tweede - crisisweek: een enorme toestroom aan zieke coronapatiënten, verplegend personeel dat nu ook zelf ziek begint uit te vallen en helaas dertien overlijdens. De twee hoofdverpleegkundigen Natalie en Debby, die instaan voor coronazieken, hielden opnieuw een dagboek bij van het hectische leven in de frontlinie. “Hier spelen zich ware drama’s af, die ook voor ons heel erg onwezenlijk aanvoelen. De vragen die we hier van onze patiënten het meest horen? ‘Wil je alsjeblieft zorgen dat ik niet stik?’”