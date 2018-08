Hoofdverdachte van moord op Belgische agent is Nederlander van 36 "met veel problemen" kv

28 augustus 2018

Bron: AD 0 De 36-jarige Nederlander die in de nacht van zaterdag op zondag een agent doodschoot in Spa is afkomstig uit Schinnen, in Nederlands-Limburg. Dat meldt de Nederlandse krant de Limburger. Samen met zijn broer en nog een verdachte zit hij vast.

Meerdere bronnen menen dat Yvo (36) samen met zijn broer en zijn vader naar de Formule1 GP van België is gegaan om Max Verstappen in actie te zien.

Schietpartij

Yvo T. (36) ging na afloop met een groepje Nederlanders op stap in Spa. Rond 2 uur 's nachts wilden ze een kroeg in de Avenue Reine Astrid binnengaan maar hen werd de toegang geweigerd.

De Nederlanders kregen het aan de stok met de portiers, waarop de kroegbaas de politie belde. Bij aankomst van een patrouillewagen, bevonden de drie zich al in een taxi. Toen een van de agenten de inzittenden wilde controleren, werd er vanuit de wagen geschoten. De 38-jarige agent Amaury Delrez werd in het hoofd geraakt en bezweek later aan zijn verwondingen. De verdachten sloegen op de vlucht, maar de 36-jarige Yvo T. kon zeven uur na de schietpartij worden aangehouden. Hij bleek gewond te zijn aan de buik.

Geweldsincidenten

Mensen die het gezin kennen, spreken over Yvo als een man van 36 met veel problemen. Hij woont bij zijn ouders in een caravan in de tuin. Meerdere bronnen melden dat hij vaker bij gewelds- en drugsincidenten betrokken was. Maar hij zou geen zware crimineel zijn.

De twee andere verdachten werden maandag opgepakt in Nederland. Het parket heeft nog niet bevestigd of Yvo T. daadwerkelijk degene is die de trekker heeft overgehaald. Vandaag wordt bekendgemaakt of hij aangehouden blijft. Ook zijn broer werd gearresteerd.