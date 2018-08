Hoofdverdachte Spa aangehouden voor doodslag op agent, Nederlander herinnert zich niets meer TT

28 augustus 2018

12u33

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 De Nederlander die verdacht wordt van de moord op de 38-jarige agent afgelopen weekend in Spa, wordt aangehouden op verdenking van doodslag en poging tot doodslag op de andere agent. Dat meldt het parket van Verviers.

De 36-jarige Yvo T. vertelde tijdens zijn verhoren zondag en gisteren dat hij zich niets meer herinnert van de gebeurtenissen van zaterdag. De uren tussen het verlaten van café Havana in Spa en het moment waarop hij gewond werd teruggevonden in een naburige tuin zijn volgens T. "een zwart gat". Bij zijn verhoor door de onderzoeksrechter beriep T. zich op zijn zwijgrecht.



Het parket meldt ook twee internationale aanhoudingsbevelen te hebben uitgevaardigd zodat de twee gezochte Nederlanders, die gisteren in hun thuisland werden opgepakt, snel kunnen worden uitgeleverd. Het wapen waarmee politieman Amaury Delrez werd doodgeschoten, is nog niet teruggevonden.

Kogel in het hoofd

Yvo T. ging zaterdagavond met een groepje Nederlanders op stap in Spa. Rond 2 uur ’s nachts wilden ze een kroeg in de Avenue Reine Astrid binnengaan, maar hen werd de toegang geweigerd.



De Nederlanders kregen het aan de stok met de portiers, waarop de kroegbaas de politie belde. Bij aankomst van een patrouillewagen bevonden de drie zich al in een taxi. Toen een van de agenten de inzittenden wilde controleren, werd er vanuit de wagen geschoten. Agent Amaury Delrez werd in het hoofd geraakt en bezweek later aan zijn verwondingen. Hij wordt donderdag om 14 uur begraven in de kerk van Theux.

Gisteren meldden ook twee getuigen zich bij de politie. Het gaat om twee personen die zich al eerder in de taxi bevonden, maar met de feiten niets te maken hebben.

Nog onder invloed

De verdachten sloegen op de vlucht, maar Yvo T. kon zeven uur na de schietpartij worden aangehouden. Hij bleek gewond te zijn aan de buik en had zich verschanst in de tuin van een nabijgelegen vakantiehuis. Hij kon pas gisterenavond degelijk verhoord worden, omdat hij zondag en gisterenmiddag nog te zwaar onder invloed was. Mensen die het gezin kennen, spreken over Yvo als een man van 36 met veel problemen. Hij woont bij zijn ouders in een caravan in de tuin. Meerdere bronnen melden dat hij vaker bij gewelds- en drugsincidenten betrokken was.