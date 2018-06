Hoofdredacteur Le Vif/L'Express schrijft hard opiniestuk: "N-VA is de kanker van België" Sven Van Malderen

06 juni 2018

16u52

Bron: Le Vif/L'Express 67 De hoofdredacteur van het Franstalige weekblad Le Vif/L'Express heeft in een opiniestuk zwaar uitgehaald naar de N-VA. In de titel noemt Thierry Fiorilli de Vlaams-nationalistische partij zelfs "de kanker van België". Vorig jaar vroeg hij ook al aan premier Charles Michel dat hij Theo Francken de laan zou uitsturen. "Kinderen opsluiten zodat ze zeker teruggestuurd kunnen worden, mensen weer overleveren aan regimes die ze net ontvlucht zijn,... Politieke pyromanen moeten gestopt worden. Bewijs dat de Belgische regeringsleider wel degelijk in de Wetstraat 16 verblijft en niet in het stadhuis in Antwerpen", klonk het toen.

Deze keer richt Fiorilli zijn pijlen op de zogenaamde verdeel-en-heerspolitiek die N-VA zou voeren. Hij ziet in de standpunten van de partij een sluipend gif dat langzaam maar zeker de maatschappij binnendringt. "De zomer van 2014 zal de geschiedenisboeken ingaan", klinkt het. "Dat is immers het moment waarop de kanker het land beginnen aanvallen is. Het gaat om een bijzonder gevaarlijke vorm van de ziekte: je wordt langzaam aangetast en blijft nog verschillende jaren in leven, maar je geestelijke vermogens worden sterk verzwakt. Dan takel je plots snel af en volgt de dood."

"Iedereen ondervindt de gevolgen"

"Het is nu bijna vier jaar geleden dat Charles Michel besliste om de N-VA op te nemen in de federale regering. Zo kon hij het kostuum van premier aantrekken. Vanaf dat moment is de kanker beginnen groeien. Alle cellen in België moesten eraan geloven, niet meer enkel de Vlaamse dus. De manier van denken werd aangetast, het inzicht verbleekte. Enkele organen bleven weerstand bieden, maar de ziekte woekerde verder. En iedereen ondervindt er vandaag de gevolgen van."

"Geesten vervuild tot in de verste uithoeken"

"Dat is de knapste realisatie van Bart De Wever. Vanop zijn Antwerpse troon heeft hij de geesten vervuild tot in de verste uithoeken van Wallonië. De grote goeroe van de Vlaams-nationalistische partij kon vier jaar lang de gedachten van de Belgen blijven besmetten. In samenwerking met Jan Jambon en Theo Francken, de traditionele media en de sociale media. De vluchtelingencrisis in Europa en de islamitische aanslagen in ons land gaven ook nog een duwtje in de rug. Maar de uitzaaiingen zijn nu een feit."

"Alle middelen zijn toegelaten"

"Speechen, tweets, Facebookposts, interviews,... De drie zwaargewichten van N-VA laten geen kans onbenut om de samenleving verder te ontmenselijken. Zij beslissen wie de "goeden" en de "slechten" zijn onder de migranten, de mediakanalen, de rechters, de rectoren van de universiteit, de collaborateurs,... Zij stigmatiseren de Belgen van Maghrebijnse origine en klagen humanitaire organisaties aan. Hun 'politieke successen' bestaan uit niets anders dan arrestaties, opsluitingen en uitwijzingen. Op die manier creëren ze een denkpatroon waarbij alle middelen toegelaten zijn om de vijand te bestrijden. Echt alle middelen dus."

Kerndoel

"Het is intussen al zo ver gekomen dat zowat de helft van de Belgen akkoord gaat als de staat geweld gebruikt. Ze applaudisseren er zelfs voor en smachten naar meer. Als er geen zichtbare vijand meer overschiet, zal hun kerndoel opnieuw op tafel komen te liggen: de scheiding tussen de botereters (de Vlamingen) en de olievreters (wij, de Walen)."

"De dood van België zal dan aangekondigd worden als 'het gevolg van een slepende ziekte'. We weten niet hoe lang de strijd nog zal duren. We hebben er wel al een naam voor: kanker. We weten wie er aan de basis ligt en wie een oogje dichtgeknepen heeft. De zomer van 2014 zal een mooie plaats krijgen in de geschiedenis van ons land, maar dan wel aan de onderkant van de tijdlijn."