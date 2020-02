Hoofdeconoom Voka: “Men overdrijft de urgentie om een nieuwe regering te vormen” LH

11 februari 2020

15u11

Bron: La Libre, De Standaard 0 “Beter een goed project, dan snel een regering.” Dat zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka, vandaag in de Franstalige krant La Libre. Van Craeynest vindt dat de onderhandelaars beter de nodige tijd nemen om een federale regering te vormen.

“Ik hoor commentatoren zeggen dat je heel snel een nieuwe regering moet vormen om de overheidsfinanciën weer op de rails te krijgen. Ik denk echter dat de urgentie om een regering te vormen overdreven wordt”, zegt Van Craeynest in het interview. Het belangrijkste voor de hoofdeconoom van Voka is dat “er een goed politiek project komt dat structurele oplossingen kan vinden die ons sociaal model op lange termijn financieren”.

Van Craeynest verduidelijkte bij De Standaard dat het “voor ons land belangrijker is dat de Duitse fabrieken opnieuw op volle toeren draaien, dan dat we snel een federale regering hebben”.



Gisteren nog waarschuwde het Duitse bureau Scope nog dat onze staatsschuld er mogelijk slechter uitziet over 12 tot 18 maanden. Maar omdat Scope een klein Duits ratingbureau is, was er geen impact op de financiële markten. “Ik had nog nooit van Scope gehoord. Ik ben nochtans twintig jaar actief geweest in de financiële sector”, zegt Van Craeynest daarover aan De Standaard.