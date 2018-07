Hoofddoek in Gentse scholen: "Soloslim van Groen is onaanvaardbaar", zegt Open Vld VDS/ARA

02 juli 2018

12u09 0 De beslissing van de Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) om de hoofddoek voortaan toe te laten in de stedelijke scholen stoot op verzet van coalitiepartner Open Vld. "Niet doorgesproken en geen goed idee!" klinkt het bij de liberalen. Zelfs Gentse groenen geven aan van niets te weten.

In de Mediahuiskranten kondigde de Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen) vandaag dat moslimmeisjes in Gentse scholen voortaan een hoofddoek mogen dragen, tenzij ze onder druk gezet worden om dit te doen. "Iedereen moet zichzelf kunnen zijn", aldus Decruynaere. Een verbod op hoofddoeken in Gentse scholen wordt voortaan dus de uitzondering, en niet meer de regel. De aanleiding is een recente uitspraak van een rechter in Tongeren die besliste dat een groep moslima’s uit twee Maasmechelse scholen een hoofddoek mag dragen ondanks het algemene verbod dat geldt in het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

Gevraagd naar een reactie, verwijst lijsttrekker en eerste schepen Mathias De Clercq (Open Vld) door naar partijgenote en Schepen van Burgerzaken Sofie Bracke. “Wij waren compleet verrast", aldus Bracke. "Decruynaere heeft ons afgelopen weekend een mail gestuurd, nadat ze met een journalist had gesproken. Blijkt dat ze al per mail aan het onderwijscentrum had laten weten dat het schoolreglement van alle stedelijke secundaire scholen moet worden aangepast tegen 1 september. Voor ons is dit onaanvaardbaar. Het schepencollege zit twee halve dagen per week samen, maar hier is met geen woord over gerept. De rechtspraak waar ze naar verwijst is nog niet eens finaal, er loopt nog een beroepsprocedure van het Gemeenschapsonderwijs, toch ook een belangrijke partner in Gent. Ten derde is er een werkgroep opgericht met specialisten, om zich specifiek over het thema te buigen. Ook die partners zet ze nu een neus, door helemaal alleen te beslissen voor het stedelijk onderwijs. Zo ga je niet met elkaar om. En waarom moet dat net nu? Is dit debat niet meer waard dan een verkiezingsstunt?"

Schepencollege

Officieel moet een algemeen stedelijk schoolreglement blijkbaar niet langs de gemeenteraad passeren, maar wel langs het schepencollege. "Wij gaan daarop niet wachten om dit te blokkeren. Wij laten nu al weten dat we niet akkoord zijn. Zolang de gerechtelijke procedure loopt en er dus geen officiële verplichting is om hoofddoeken op school toe te laten, blijven wij als liberalen bij ons standpunt dat de schoolomgeving neutraal moet zijn. Iedereen moet zich daar goed voelen, zonder druk rond wel of geen hoofddoeken."