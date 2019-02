Hoofd strijd tegen radicalisering ziet geen gevaar: "Laat Syriëstrijders maar komen" Jeroen Bossaert

25 februari 2019

00u00 4 Onze gevangenissen zijn perfect in staat om de Belgische IS-strijders die nu nog in het Midden-Oosten vertoeven, op te vangen en zelfs te deradicaliseren. Dat zegt de hoofd-islamconsulent. "We boeken succes met onze aanpak, dus waarom zouden we hen niet hier opsluiten?"

De strijd tegen radicalisering in onze gevangenissen begint eindelijk vruchten af te werpen. Dat stelt Saïd Aberkan. De man is hoofd-islamconsulent en trekt samen met zijn collega's al jaren van gevangenis naar gevangenis om daar radicale moslims tot inkeer te proberen brengen. Justitieminister Koen Geens (CD&V) voorzag enkele jaren geleden al extra consulenten en geeft hen binnenkort ook een beter statuut, waardoor hogere profielen aangetrokken kunnen worden.

"Die aanpak loont", zegt Aberkan. "Ik merk een kentering bij de gedetineerden. Ze beginnen te beseffen dat er niks klopt van wat IS beweerde." Zelfs in de zogenaamde Deradex-vleugels, waar de zwaarste gevallen opgesloten zitten, zouden gedetineerden het extreme gedachtegoed afzweren. "Ze zien in dat ze al die tijd misleid zijn. Overal waar het jihadisme zogezegd voor oplossingen zou zorgen, is het tegendeel gebleken."

Aberkan boekte persoonlijk al succes met een voormalige IS-strijder die in de cel tot inkeer is gekomen en vandaag een eigen zaak uitbaat. "Hij is opnieuw op het juiste pad." Daarom vindt hij dat we geen schrik moeten hebben om de laatste Belgische Syriëstrijders naar ons land te halen. "We hebben voldoende expertise opgebouwd om hen te begeleiden. Onze gevangenissen zijn beter voorbereid en de aanpak rond deradicalisering werkt."

