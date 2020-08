Hoofd Brussels ziekenhuis waarschuwt voor te strenge globale maatregelen: “Kleine bubbels in heel het land hebben geen zin” kg

20 augustus 2020

12u04

Bron: VRTNWS 17 Aan de andere kant van de taalgrens gaan steeds meer stemmen op om komaf te maken met de strenge maatregelen die gelden in het hele land. Zo is professor Jean-Luc Gala, diensthoofd van het Saint-Luc-ziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe, geen voorstander van de bubbel of de algemene mondmaskerplicht. Hij pleit voor meer verfijnde maatregelen. “Globale maatregelen over het ganse land kunnen we ons niet meer veroorloven”, zegt hij in De Ochtend op Radio 1.



Volgens Gala worden de huidige besmettingscijfers verkeerd geïnterpreteerd. Er komen weliswaar elke dag nieuwe besmettingen bij, maar die vertalen zich niet automatisch in meer patiënten in het ziekenhuis. “Er is geen tweede golf”, stelt hij. “Er zijn absoluut meer positieve testen, maar dat heeft geen impact op andere, belangrijkere indicatoren zoals het aantal patiënten in het ziekenhuis en op intensieve zorg, of de sterftecijfers.”

In het Saint-Luc-ziekenhuis is er volgens hem namelijk weinig te merken van de toename in besmettingen. “De toestand hier blijft heel rustig.” Wel is er een lichte stijging in het aantal sterfgevallen, maar dat kadert in de context van de hittegolf, waarbij de sterftecijfers sowieso hoger zouden liggen.

Economie

“Dat we globale maatregelen nemen op basis van die cijfers is dan ook totaal verkeerd. We vernietigen de economie door dat te doen,” klinkt het. Hij wijst erop dat er nu andere instrumenten zijn om te voorkomen dat de ziekenhuizen weer vollopen: een mondmaskerplicht, het contactonderzoek dat zich verder ontwikkelt en een betere voorbereiding van burgers en ziekenhuizen in het algemeen. “We hebben nu betere beheersmiddelen dan in maart, waardoor we verfijnder kunnen optreden.”

We moeten nu voor de economie zorgen: want als de economie platligt, is dat ook niet goed voor onze gezondheid.

Hij haalt ook stevig uit naar één bepaalde expert wiens stem “in Vlaanderen veel zwaarder doorweegt dan andere experten”. Wellicht verwijst hij daarmee naar viroloog Marc Van Ranst, hoewel hij geen namen noemt. Gala zegt te vrezen dat politici daardoor niet meer in durven te gaan tegen het advies van experten. “We moeten absoluut beseffen dat wat we zeggen een economische impact kan hebben, en ik ben niet overtuigd dat die afweging nu voldoende speelt.”

Dat terwijl die economie toch ook een impact heeft op de volksgezondheid. Zo heeft de prof het over een stijgend aantal zelfmoorden en meer angst. “We horen dat mensen hun facturen niet meer kunnen betalen, dat handelaars failliet gaan. We moeten nu voor de economie zorgen: want als de economie platligt, is dat ook niet goed voor onze gezondheid.”

“Versoepel waar mogelijk”

Wat hoopt hij dan dat er vandaag uit de bus komt na het overleg van de Veiligheidsraad? “Verfijnde maatregelen waar dat noodzakelijk is, en geen globale maatregelen over het ganse land. Kleine bubbels hebben bijvoorbeeld geen zin als we de clusters goed beheersen. En we hebben nu de middelen om die clusters onder controle te houden.”

Hij wijst naar Antwerpen als een schoolvoorbeeld van hoe het wél moet. “Net omdat er efficiënt is ingegrepen, maar dan op een cluster en niet op het hele land. Globale maatregelen kunnen we ons niet meer veroorloven. Versoepel overal waar het mogelijk is.”

