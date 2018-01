Hoofd bende mensensmokkelaars blijft 'parkingmoord' Waasmunster ontkennen EB

29 januari 2018



Bron: Belga 0 Twee Oekraïense mensensmokkelaars riskeren ook in beroep 27 en 23 jaar cel, voor het ombrengen van een vrachtwagenchauffeur in 2015. Volgens het openbaar ministerie ging het om roofmoord. Zelf ontkennen ze of minimaliseren ze hun aandeel.

Langs de E17 in Waasmunster werd op 7 mei 2015 het lichaam aangetroffen van een Litouwse vrachtwagenbestuurder. Hij was op een snelwegparking in Drongen om het leven gebracht in de cabine van zijn truck door drie messteken en wurging met de kabel van zijn GPS-toestel. Nadien werd de vrachtwagen met het lichaam naar een parking in Waasmunster gereden en achtergelaten.

Op 12 mei 2015 pakte de wegpolitie op de parking aan de E40 in Drongen twee Oekraïense mannen op. Ze bleken in het bezit van Poolse identiteitskaarten waarover ze geen goede uitleg konden geven. Uit onderzoek bleek dat een van de Oekraïense mannen, die in Antwerpen woonde, te maken had met de dood van de truckchauffeur.

De politie legde daarna een criminele organisatie van Oekraïense mensensmokkelaars bloot. De politie pakte de leden op bij een actie in België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het netwerk smokkelde Oekraïense onderdanen tegen betaling naar het Verenigd Koninkrijk.

Geld nooit gevonden

Het hoofd van de bende in België moest het slachtoffer - die mensen smokkelde in zijn vrachtwagen - op 7 mei 2015 10.750 euro overhandigen in Drongen. Volgens zijn verklaring gaf hij het geld en is er nadien een ruzie ontstaan tussen het slachtoffer en de tweede verdachte, waarbij de vrachtwagenchauffeur werd gedood. Maar de tweede verdachte ontkent dat met klem en zegt dat hij enkel twee messteken heeft gegeven, maar dat de ander hem heeft gewurgd. Het geld is nooit gevonden.

Ze kregen in eerste aanleg 27 en 23 jaar cel. De bendeleider blijft ontkennen, dat hij iets met de moord te maken heeft. De tweede beweert dat hij niet op de hoogte was van de moordplannen en dat hij - op bevel van de bendeleider - twee keer heeft gestoken, maar niet geholpen heeft bij de wurging.

Uitspraak op 6 maart.