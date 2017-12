Hongersnood 12-12 brengt 12,5 miljoen euro op EB

Bron: Belga 0 Erik Todts, directeur van Consortium 12-12. Hongersnood 12-12, de oproep voor de slachtoffers van de voedselcrisissen in een aantal Afrikaanse landen, heeft al 12,5 miljoen euro opgebracht. De actie werd in maart gelanceerd en wordt op 31 december afgesloten. Dat meldt Erik Todts, directeur van Consortium 12-12.

Op 14 maart lanceerde Consortium 12-12 een nationale oproep ten voordele van de 20 miljoen mensen die bedreigd waren door zware ondervoeding in onder meer Zuid-Soedan, Somalië, Nigeria en Jemen. Met deze oproep sloten Consortium 12-12 en Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België en Unicef België zich aan bij de mobilisatie van de internationale gemeenschap.

"Onze oproep sluit binnen enkele weken af met een positief bilan", legt Todts uit. "We hebben 12,5 miljoen euro ingezameld, waarvan 10 miljoen euro op het gemeenschappelijk rekeningnummer. Dit is het beste resultaat sinds 2010."

Honderd benefietsacties

Op www.1212.be werden honderd benefietacties aangemeld. "In werkelijkheid was de mobilisatie ruimer. Zo leverde de actie van de Ancienne Belgique in Brussel met 42.690 euro het hoogste resultaat op, afkomstig van vele honderden bijdragen. Dankzij die vrijgevigheid konden onze lidorganisaties een groot aantal mensen ter hulp komen, vooral vrouwen en kinderen", aldus Todts.

De humanitaire hulp bestaat vooral uit voedselhulp, nood- en bijvoeding en gezondheidszorg, naast toegang tot drinkwater, onderwijs en bescherming van kwetsbare groepen. "Ook na het afsluiten van deze gemeenschappelijke oproep, gaan de organisaties door met de hulpacties ter plaatse en blijven zij de situatie van nabij opvolgen. Een uitbreiding van de hongersnood hebben we vermeden, maar de noden blijven hoog. Zo maken cholera-epidemies, stortregens en vooral geweld de humanitaire tussenkomsten bijzonder lastig."

