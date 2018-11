Hondje Nellie veilig en wel thuis nadat ze geschrokken wegliep na ongeval

Toen Audrey Vanfleteren (25) vrijdagavond werd aangereden toen ze met haar hondje Nellie aan het wandelen was in Snaaskerke, liep de pup in paniek weg. Via Facebook lanceerde de West-Vlaamse een wanhopige oproep in de hoop haar viervoeter terug te vinden. Inmiddels is er goed nieuws: hondje Nellie werd veilig en wel aangetroffen in een veld en is weer thuis.