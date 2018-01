Honderdtal treinreizigers geëvacueerd na persoonsongeval in Gent Jeffrey Dujardin

De trein staat stil ter hoogte van de Vlaamse kaai. Met een kraan evacueert de brandweer de reizigers.

Ter hoogte van de Vlaamse Kaai in Gent is vanavond een trein geëvacueerd na een persoonsongeval. Die was onderweg vanuit Gent-Dampoort richting Gent-Sint-Pieters. De hulpdiensten waren massaal toegestroomd.

“De aanrijding gebeurde rond 20 uur, voor het station van Gent-Dampoort. Het gaat over een L-trein richting Oostende waarbij een honderdtal reizigers geëvacueerd werden door de brandweer. Door het ongeval is het treinverkeer onderbroken tussen Gent-Dampoort en Gent Sint-Pieters en ook het traject tussen Gent-Dampoort en Eeklo is onderbroken. Er zijn momenteel pendelbussen ingelegd om de hinder op te vangen”, zegt Thomas Baeken, de woordvoerder van Infrabel. In de trein zaten een honderdtal reizigers.

