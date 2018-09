Honderdtal scholen overwegen inrichting schoolstraat om luchtkwaliteit en verkeersveiligheid te verbeteren bvb

17 september 2018

17u30

Bron: Belga 0 Een honderdtal scholen tonen interesse om een schoolstraat in te richten. Dat is een straat waarbij aan het begin en op het einde van de dag het drukke verkeer aan de schoolpoort wordt beperkt. Een en ander is het resultaat van de campagne "Paraat voor de Schoolstraat", een initiatief om de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gezegd in de Pius X-school in Kortrijk, waar al een schoolstraat werd gerealiseerd.

Met de campagne wilde Crevits scholen en lokale besturen stimuleren om meer aandacht te hebben voor de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid. Dat kan gerealiseerd worden door het inrichten van een schoolstraat. Concreet komt het erop neer dat de straat bijvoorbeeld vanaf een halfuur voor tot een halfuur na de start en het einde van de schooldag autovrij wordt gemaakt. In het kader van de campagne werd een oproep gelanceerd en intussen zouden al een honderdtal scholen interesse hebben getoond. Een eerste testfase ging vandaag van start en loopt tot midden oktober. Daarna wordt de campagne geëvalueerd en wordt nagegaan of er nog spreekwoordelijke drempels kunnen worden weggenomen.

Gezonde en veilige schoolomgeving

Het is goed om te zien dat al bijna 100 scholen interesse tonen voor de campagne, maar dat kan nog beter, luidt het. "Op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be worden praktijkvoorbeelden verzameld en kunnen scholen onder andere een stappenplan vinden over hoe ze een schoolstraat kunnen inrichten", aldus minister Crevits. "Voor scholen waar een schoolstraat niet onmiddellijk mogelijk is, zijn er ook alternatieven zoals de inrichting van kus-en-knuffelzones of stapspots plaatsen iets verder van de schoolpoort zodat de vervuiling niet vlak aan de schoolpoort zit. Het is belangrijk dat leerlingen en hun ouders in een gezonde én veilige omgeving naar school kunnen gaan."