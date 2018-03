Honderdtal mensen zonder papieren bezet lege vleugel van internaat in Vorst sam

03 maart 2018

23u56

Bron: belga 3 Een honderdtal leden van het collectief De Stem van de Mensen zonder Papieren heeft zijn intrek genomen in een lege vleugel van een internaat aan de Victor Rousseaustraat in Vorst.

Eerder op de dag waren ze vertrokken uit het leegstaande Arenberghotel in het centrum van Brussel, dat ze bezetten sinds eind 2017. In dat hotel worden eerstdaags werken uitgevoerd en daarom moesten de mensen zonder papieren naar een nieuw onderkomen zoeken. Daarvoor is uiteindelijk de lege vleugel van het internaat uit de bus gekomen.

