Honderdtal mensen wonen steunactie bij voor politie na schietpartij Luik aan Poelaertplein SI

03 juni 2018

17u42

Bron: Belga 0 Een honderdtal mensen hebben zondagnamiddag op het Brusselse Poelaertplein deelgenomen aan een steunactie voor de politie- en veiligheidsdiensten. Die was georganiseerd naar aanleiding van de schietpartij in Luik waarbij afgelopen dinsdag twee politieagentes om het leven kwamen.

"Geweld tegen politiemensen is in onze maatschappij niet meer aanvaardbaar dan geweld tegenover om het even wie", zegt Eddy Caekelberghs, initiatiefnemer voor de steunactie. "Als politieagenten gewond raken, dan zijn het ook onze democratie en vrijheid die klappen krijgen."

De steunactie kreeg de naam "Bleus au coeur" of "Blauw in het hart" omdat blauw de kleur is van het politie-uniform maar ook van bloeduitstortingen, gaat Eddy Caekelberghs verder. "Politieagenten en militairen zetten zich in om onze levens te beschermen, onze maatschappij en onze democratie te beschermen. Hun dood, hun verwondingen zijn niet meer aanvaardbaar omdat die deel zouden uitmaken van de risico's van het vak. Zij hebben ervoor gekozen de openbare orde en de veiligheid te bewaken, ze hebben er niet voor gekozen weduwen, weduwnaars of wezen achter te laten. Vandaag willen we, wars van elke politieke recuperatie, onze steun en solidariteit betuigen met de mensen die dagelijks ten dienst staan van onze maatschappij."

De aanwezigen hielden een minuut stilte voor de slachtoffers en applaudisseerden nadien een minuut lang voor de aanwezige politieagenten.