Honderdtal mensen geëvacueerd bij dakbrand aan hotel in Brussel HR

17 december 2018

13u36

Bron: Belga 0 In de Zuidstraat in Brussel zijn deze voormiddag zowat honderd mensen geëvacueerd uit het Bedford-hotel omwille van een dakbrand. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het vuur is intussen onder controle en er vielen geen gewonden.

De brand in het hotel, dat acht verdiepingen telt, brak rond 11 uur uit en werd vermoedelijk veroorzaakt door de werken die aan het dak worden uitgevoerd. De hotelgasten en het personeel, ongeveer honderd mensen in totaal, werden eerst op straat opgevangen en vervolgens naar het restaurant op de eerste verdieping gebracht. Rond 13 uur was het vuur volledig geblust, maar was de brandweer nog steeds ter plaatse om de beschadigde delen van het dak te verwijderen.