Honderdtal manifestanten vragen meer aandacht voor slachtoffers medische fouten MV

17u02

Bron: Belga 1 thinkstock Een honderdtal mensen heeft zondagnamiddag in Brussel gemanifesteerd om meer aandacht te vragen voor de slachtoffers van medische fouten en ongevallen. Het is volgens de betogers niet de bedoeling het medisch en verplegend personeel te stigmatiseren, wel om op te roepen tot een dialoog tussen de zorgverleners, de politiek en de patiënten en slachtoffers. "We willen zorgen dat dergelijke fouten vermeden worden en dat wie er slachtoffer van wordt, beter begeleid wordt", klinkt het.

"In 2007 schatte de Wereldgezondheidsorganisatie al dat er jaarlijks zo'n 10 miljoen mensen stierven of gehandicapt raakten door dergelijke ongevallen of fouten", zeggen de betogers. "In Europa zou ongeveer 1 patiënt op 10 in het ziekenhuis één of ander probleem ondervinden en in België zou het gaan om zo'n 20.000 gevallen per jaar. Dat zou de sociale zekerheid zo'n 600 miljoen euro per jaar kosten terwijl het in 70% van de gevallen niet gaat om een gebrek aan kennis of competentie maar om menselijke oorzaken, zoals een gebrek aan communicatie binnen het verzorgend personeel en met de patiënt, fouten die dus kunnen vermeden worden."



Daarbij komt dat mensen die het slachtoffer worden van een medische fout of ongeval het vaak moeilijk hebben om een schadevergoeding te krijgen en de nodige steun te krijgen als ze mindervalide worden.



"Wij pleiten dan ook voor een aantal wetswijzigingen", klinkt het. "Zorgverleners zouden verplicht een anoniem verslag moeten opmaken als ze getuige zijn van een incident dat het leven van een patiënt in gevaar brengt. Daarnaast moeten de gerechtelijke procedures korter en minder duur worden, net als de expertises die ermee gepaard gaan, de communicatie tussen zorgverleners en patiënten moet beter, in de opleiding moeten zorgverleners gesensibiliseerd worden voor deze problematiek."