Honderdtal gezinnen al uren zonder stroom na aanrijding JEW

01 maart 2018

19u22

Bron: Eigen berichtgeving 21 Een honderdtal gezinnen uit de Molenstraat, Berg, Diepestraat en Kattenberg in Balegem zitten nu al urenlang zonder stroom na een verkeersongeval. Een vrachtwagen reed in de Molenstraat rond 15 uur een hoogspanningscabine aan, waardoor de hele buurt zonder stroom zit.

Omdat de werkzaamheden nog tot 22 uur zullen duren, hebben de politie en de burgemeester besloten om de inwoners een warme opvang te bieden in de foyer van GC De Kluize in de Sportstraat in Oosterzele. De politie belde daarvoor deur na deur aan bij de inwoners. Nutsmaatschappij Eandis werkt momenteel volop aan de herstelling van de hoogspanningscabine.