Honderdtal durvers neemt ijskoude duik in Maas in Hoei ADN

25 februari 2018

15u03

Bron: Belga 2 Een honderdtal mensen heeft deze voormiddag een duik genomen in de Maas in Hoei, bij watertemperaturen die niet boven de 3 graden uitkwamen. De durvers zwommen de Maas over, goed voor een afstand van 120 meter. De buitentemperatuur bedroeg -2 graden Celsius.

Zwemclubs uit het hele land en zelfs uit het buitenland namen deel.

De winterse oversteek van de Maas in Hoei is een jaarlijks evenement, dat dit jaar 97 inschrijvingen telde. De oversteek wordt afgelegd in 4 tot 5 minuten. Dit jaar was de stroming van de rivier relatief zwak.

