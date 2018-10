Honderdtal Cubanen betogen in Brussel tegen VS-blokkade KVE

21 oktober 2018

17u37

Bron: Belga 0 Een 120-tal Cubanen hebben deze namiddag aan het Brusselse Centraal Station betoogd tegen de blokkade die de Verenigde Staten nu al jarenlang volhouden tegen het Latijns-Amerikaanse eiland. Die blokkade werd in 1960 ingevoerd en in 1992 nog verstrengd. Eind oktober stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nogmaals een resolutie om de blokkade te veroordelen maar de betogers vrezen dat die veroordeling weinig zal veranderen.

"De Algemene Vergadering van de VN veroordelen al 22 jaar op rij deze illegale blokkade, die de langstlopende blokkade tegenover een land in de geschiedenis is", zegt Isabelle Vanbrabant, voorzitster van Cubanismo.be, de Belgische solidariteitsbeweging met Cuba. "Enkel de VS en Israel stemmen steevast tegen de resolutie voor de opheffing van de blokkade. Onder de vorige Amerikaanse president, Obama, hebben de VS zich éénmaal onthouden, wat historisch was."

"Sinds Trump aan de macht is, stemmen de VS weer tegen. Onder Obama werden ook voorzichtige openingen gemaakt naar Cuba, maar die zijn door Trump allemaal teruggeschroefd. Het is nochtans hoogstnoodzakelijk dat de blokkade wordt opgeheven, want ze belemmert Cuba in zijn ontwikkeling", aldus Vanbrabant.

Aan de betoging aan het Centraal Station namen Cubanen uit heel Europa deel. Die zijn dit weekend in Brussel om deel te nemen aan een jaarlijkse ontmoeting van de Cubanen die in Europa wonen.