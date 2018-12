Honderdtal asielzoekers blijven in de kou staan aan aanmeldcentrum Klein Kasteeltje

27 december 2018

Bron: Belga

Een totaal van 97 mensen werd vanochtend aan het aanmeldcentrum van Klein Kasteeltje opnieuw geweigerd en bleven in de kou op straat, meldt Vluchtelingenwerk Vlaanderen via Twitter. Een reden voor de weigering van de asielaanvragen is er niet. Vorige week werd het eerdere asielquotum van Theo Francken nog als onwettig beschouwd en mocht iedereen zich aanmelden.