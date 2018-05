Honderdtal agenten ingezet aan ziekenhuis Verviers na dodelijke vechtpartij 150 leden van rivaliserende families trekken naar hospitaal kg - mvdb

12 mei 2018

06u15

Bron: Belga - Sudinfo 5 Een honderdtal agenten van lokale politiezones en van Brussel zijn vrijdagavond ingezet rond het ziekenhuis CHR Verviers. Dat zegt de burgemeester van Verviers, Muriel Targnion. Na een vechtpartij zou een slachtoffer zijn overleden, hoe en waar is niet meteen duidelijk.

"Een vechtpartij is uitgebroken in de wijk Pré-Javais, tussen twee groepen. Volgens de eerste informatie is een persoon overleden", aldus Targnion.

Zo'n 150 personen van twee rivaliserende families verzamelden zich voor het ziekenhuis, waar minstens één persoon werd opgenomen. De politie werd massaal gemobiliseerd om de omgeving van het ziekenhuis, maar ook Pré-Javais, nog de hele nacht te beveiligen. "Een honderdtal agenten van de omliggende zones, maar ook van Brussel, zijn opgeroepen", aldus de burgemeester.

Als gevolg van de opschudding moest de spoedafdeling van CHR Verviers tijdelijk sluiten, zegt directeur-generaal Stéphane Lefebvre. "Ondertussen kon ze weer geopend worden en verloopt alles weer normaal."

