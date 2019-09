Honderden werknemers Waalse wapenindustrie de straat op: “Regels voor export zijn te streng” ADN

03 september 2019

17u30

Bron: Belga 0 Meer dan 600 werknemers uit de Waalse wapenindustrie betogen deze namiddag in Namen. Ze willen van de politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe Waalse regering horen welke toekomst hun sector nog heeft. Volgens de vakbonden zijn de Waalse regels voor wapenexport te streng.

De wapenindustrie in Wallonië - met bedrijven als FN en John Cockerill - geeft rechtstreeks werk aan meer dan 3.500 mensen. Inclusief indirecte jobs is de sector, afhankelijk van de bron, goed voor negen- tot twaalfduizend banen.

De werknemers uit de sector zijn echter bezorgd. "De criteria om een licentie voor wapenverkoop te bekomen zijn onhoudbaar. Sinds het Waals decreet van 2012 zijn die criteria bindend, terwijl dat in andere landen niet zo is", zegt Thierry Grignard, voorzitter van Luikse en Luxemburgse federatie van de socialistische vakbond FGTB-Métal.



In Wallonië onderhandelen PS, MR en Ecolo over de vorming van een nieuwe Waalse regering. De betogende werknemers willen van de onderhandelende partijen horen wat hun standpunt is over de toekomst van de wapenindustrie. Vooral Ecolo wordt daarbij geviseerd. Een delegatie van de betogers mocht vanmiddag langsgaan bij Ecolo en later bij de MR.

Quel avenir pour le secteur de l’armement en Wallonie ?

Le secteur est inquiet:

12 cars de manifestants (FN Herstal, John Cockerill...) devant le siège d’@Ecolo à Namur. #WalGov #ParlWal pic.twitter.com/CrIvJ0RbV1 Rudy Hermans(@ RudyHermans) link

🔫Une #manifestation est en cours au siège d'Ecolo à #Salzinne. Il s'agit des travailleurs liégeois du secteur de l'armement qui manifestent contre le fait qu'Ecolo veut interdire la vente du matériel militaire à l'Arabie Saoudite. #FNherstal #Johncockerill pic.twitter.com/wHP6N83iom Canal C Télévision(@ CanalC_TV) link