Honderden tweedeverblijvers bundelen krachten

15 mei 2020

00u00 43 Honderden mensen met een tweede verblijf overwegen om samen te procederen tegen de staat. Overal rond zich heen zien ze versoepelingen, maar voor hen blijft het licht op rood.



De tweedeverblijvers voelen zich hoe langer hoe meer achteruitgeschoven in deze lockdownperiode. Overal om zich heen zien zij versoepelingen: de winkels zijn weer open, sociaal contact komt weer op gang, musea en dierentuinen gaan open, huwelijken met 30 personen mogen weer en de scholen mogen starten.

“Wij begrijpen dan ook niet waarom je tweede verblijf bezoeken nog steeds verboden is”, zegt Ann Willekens (55) uit Kampenhout, eigenares van een appartement in Westende. “Wetenschappelijk is daar alvast geen enkele reden voor als wij ons daar aan dezelfde veiligheidsvoorschriften houden als in het binnenland.” Ann verzint dat niet zelf. Viroloog Marc Van Ranst heeft al vaker in de media gezegd dat een verplaatsing naar een tweede verblijf de verspreiding van het virus niet versnelt. Zolang mensen maar in hun eigen ‘bubbel’ blijven.

Samen met andere eigenaren van een tweede verblijf beheert Ann de ‘Facebookgroep Tweede verblijvers kust en daarbuiten’, die al meer dan 4000 leden telt. “Daar zitten heel wat mensen tussen die dringend naar hun appartementje of caravan moéten voor onderhoud. Sommigen zitten al maanden met een lek. Je hebt mensen met caravans die hun tuin moeten verzorgen ... Noem maar op. De lokale handelaren zouden ons graag zien komen. Wij vormen een belangrijk deel van hun inkomsten.”

De langdurige leegstand maakt eigenaren bovendien ongerust over inbraken. “Verschillende groepsleden met een eigendom in Zeebrugge hebben daar al over geklaagd. De inwoners houden een oogje in het zeil, maar toch zijn er al mensen met schade.”

De groep leverde al een petitie in bij de Veiligheidsraad om tweedeverblijvers toestemming te geven naar hun eigendom te gaan, maar kreeg geen gehoor. Daarom willen ze een stap verder gaan. De groep zoekt een advocaat om een procedure te starten in de hoop dan alsnog zo snel mogelijk naar hun tweede verblijf te kunnen. “Op basis van de reacties verwacht ik dat er zo’n 300 geïnteresseerden zijn.”

Wij doen nooit verre reizen, nooit skivakanties. Wij hebben alleen Blankenberge

Een van die geïnteresseerden is Roger Huylebroeck (64) uit Wetteren. Hij mist zijn appartement in Blankenberge. “We komen er al achttien jaar zeker elke twee weken”, zegt hij. “Mijn vrouw en ik kochten het in het jaar dat onze zoon Bjorn verongelukte. We zochten een plekje waar we tot rust konden komen. Natuurlijk draag je je zoon altijd bij je. Maar aan de zee, in dat appartement, was Bjorn nooit geweest. We kwamen er wekelijks. Luisteren naar de golven, het geluid van de zee, het ontspande ons.”

Die rust mist Roger nu al maanden. “Uiteraard gaat de volksgezondheid voor. Alleen begrijp ik niet dat we wel op familiebezoek zouden mogen aan de kust, maar niet binnen mogen in ons eigen appartement. En in de tussentijd lopen al mijn kosten gewoon door. Ik betaal tweedeverblijfstaks, internet, televisie. Maar ik mag er niet van genieten. Kijk, wij doen nooit verre reizen, nooit skivakanties. Wij hebben alleen Blankenberge.”