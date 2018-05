Honderden treinreizigers 3 uur geblokkeerd in Erpe-Mere: "Temperatuur liep hoog op doordat airco uitviel" Koen Moreau kv

03 mei 2018

17u04

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 244 Door een probleem met de bovenleiding zaten sinds 16 uur enkele honderden treinreizigers ter hoogte van Erpe-Mere geblokkeerd op de rechtstreekse spoorlijn Brussel-Gent. De vervangtrein vertrok om 19 uur. Op dat moment stond de trein drie uur stil. De reizigers deden door het incident 3,5 uur over het traject Brussel-Gent. Normaal is dat 30 minuten. De vertragingen op de lijn tussen Brussel en Gent zullen nog de hele avond duren, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

Doordat de airconditioning uitviel, liep de temperatuur in de trein ook hoog op. Preventief werd daarom een ziekenwagen opgeroepen. Mensen van het spoor en brandweer deelden water uit aan de reizigers.

Rond 18.30 uur arriveerde een andere trein. "Zodra de reizigers geëvacueerd zijn, starten we de herstelwerken. Doordat de bovenleiding over een afstand van één kilometer beschadigd is, zullen die de hele avond en nacht duren. We hopen beide sporen terug vrij te hebben tegen de ochtendspits."

De treinen tussen Brussel en Gent worden in beide richtingen omgeleid via een alternatieve, oudere spoorlijn. Daardoor moeten reizigers nog de hele avond rekening houden met vertragingen en afgeschafte treinen. De treinen die wel rijden, kampen momenteel met vertragingen van 30 tot 50 minuten. Morgenochtend zou het treinverkeer opnieuw normaal moeten verlopen.