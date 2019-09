Honderden tractoren herdenken melkcrisis van 2009 in Ciney KVDS

16 september 2019

14u20

Bron: Belga 0 Binnenland Honderden landbouwers hebben in Ciney bij Namen de melkcrisis van 10 jaar geleden herdacht. Op 16 september 2009 goten melkveehouders op een veld in de stad in totaal 3 miljoen liter melk weg, uit protest tegen de lage melkprijzen. Volgens de organisatoren waren er 500 tot 600 tractoren op de herdenking, en die kwamen uit binnen- en buitenland.

Ook de actie van vandaag stond in het teken van het protest. "On produit, on vous nourrit, on crève" ("We produceren, we voeden jullie, we creperen", red.), zo stond er te lezen op een bord. De deelnemers vragen dat de boeren een degelijke vergoeding zouden krijgen voor hun werk.

Inkomsten

In de melkveesector zelf is de crisis minder diep dan tien jaar geleden. "Destijds kregen we 18 cent per liter. Vandaag zitten we aan 30 à 32 cent. Dat dekt nog net de productiekosten, maar geeft de boeren geen inkomsten", zei Guy Franck, de voorzitter van melkveehoudersorganisatie MIG, eerder al. MIG organiseerde de herdenking, samen met landbouworganisatie Fugea.





De actie van vandaag ging dan ook breder dan de melksector alleen. Want in andere takken van de landbouw hebben de boeren het moeilijker. De veeteelt staat bijvoorbeeld onder druk door de vrijhandelsakkoorden van de Europese Unie, luidt het.