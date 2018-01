Honderden tienermeisjes prostitueren zich in ons land, voor amper 5 euro: "Net de middeleeuwen" FT

13u45

Bron: Mediahuis 217 Thinkstock De Nigeriaanse meisjes komen in heel België in het prostitutiemilieu terecht, van Oostende tot in Luik. Nooit eerder zijn zoveel Nigeriaanse meisjes in ons land in de prostitutie beland, en dan nog in de meest erbarmelijke omstandigheden. Het zou gaan om "enkele honderden" tienermeisjes en ze worden alsmaar jonger. Dat melden de kranten van Mediahuis. De politie slaat alarm.

Franz-Manuel Vandelook, specialist in de Nigeriaanse prostitutieproblematiek bij de federale politie, is verbaasd. Want al twintig jaar gaat er nauwelijks aandacht naar de problematiek van Afrikaanse meisjes die illegaal in ons land verblijven en zich hier - op steeds jongere leeftijd - prostitueren. "Mochten het Europese meisjes zijn, het kot zou te klein geweest zijn", zegt hij in de kranten van Mediahuis. "We spreken over Brussel, anno 2018. Het centrum van Europa. De situatie is even schrijnend als in de middeleeuwen: het gaat om pure slavernij en uitbuiting."

De Nigeriaanse meisjes zijn amper zestien, sommigen zelfs veertien. Volgens de politie zijn ze met honderden. Ze zitten verspreid over heel België, maar de meesten belanden in Brussel, in het prostitutiekwartier van Sint-Joost-ten-Node. 's Nachts staan ze in vitrines, ze bieden seksuele diensten aan voor héél weinig geld. "De Nigeriaanse meisjes gaan heel vaak onder de prijs", zegt Vandelook daarover. "Sommigen vragen niet meer dan vijf euro. En ze doen soms een vijftiental klanten per dag, zelfs als ze ziek zijn of hun maandstonden hebben."

Dichtstbevolkte land

De federale politie doet alles wat ze kan om het probleem in te dijken, maar het is niet makkelijk om het vertrouwen van de meisjes te winnen. Verwacht wordt dat de situatie ook erger wordt. "Nu al telt Nigeria 140 miljoen inwoners, het is het dichtstbevolkte land van Afrika. En in het land wordt prostitutie, zelfs bij jonge meisjes, maatschappelijk aanvaard. Het staat dus vast dat nog veel meisjes naar ons land zullen komen." Vorig jaar kon de politie een van de Nigeriaanse prostitutienetwerken in kaart brengen. De zaak komt binnenkort voor de rechter.