Honderden reizigers zitten tijdlang vast in snikhete trein: "Verschillende mensen onwel", spoorverkeer zwaar verstoord Silke Vandenbroeck HA

27 juli 2018

19u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1208 In Diegem (Vlaams-Brabant) hebben 200 tot 300 mensen een tijdlang vastgezeten in een trein zonder airco na een probleem met een bovenleiding. Een aantal mensen raakte bevangen door de hitte en had verzorging nodig . Alle reizigers zijn inmiddels geëvacueerd. Twee van de vier sporen zijn ook weer open, waardoor het treinverkeer kon hervat worden, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Door het incident zal het spoorverkeer nog de hele avond hinder ondervinden, waarschuwt de NMBS.

"Om 15.20 uur is de trein stilgevallen omdat er geen hoogspanning meer zat op de bovenleiding", zegt Baeken. De trein kwam van Gent en reed richting Tongeren. De werktrein die de bovenleiding moet herstellen, is ter plaatse. Het is niet duidelijk hoelang de herstellingswerken zullen duren.

Evacuatie

De reizigers in de getroffen trein werden allemaal geëvacueerd. Een aantal mensen raakte bevangen door de hitte en werd opgevangen door de aanwezige hulpdiensten, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Omstreeks 16.30 uur werd het treinverkeer tussen Diegem en Zaventem stilgelegd om de evacuatie van de reizigers veilig te laten verlopen. Die werden te voet langs de sporen naar een nabijgelegen hotel begeleid, van waaruit ze met bussen naar het station van Leuven gevoerd werden. Volgens burgemeester Jean-Pierre De Groef van Machelen werden 120 reizigers naar het Van der Valk Hotel in Diegem gebracht. Nog volgens De Groef werd één reiziger onwel, maar kreeg die persoon ter plaatse medische bijstand.

Door het defect was de airconditioning stilgevallen in de trein. De NMBS en vrijwilligers van het Rode Kruis gingen ter plaatse om water uit te delen aan de passagiers.

De treinen die in de omgeving van het station van Diegem vaststonden als gevolg van de evacuatie, konden vanaf 17.20 uur een voor een weer vertrekken, meldt Infrabel. Twee van de vier sporen op de plaats van het incident zijn intussen weer open. Ook het derde spoor in Diegem zal opnieuw vrijkomen. Het vierde spoor, waarop de stilgevallen trein staat, zal voorlopig niet gebruikt worden.

Verschillende treinen zijn omgeleid of afgeschaft, met enorme vertragingen tot gevolg Bart Crols, NMBS-woordvoerder

Avondspits

Het treinverkeer zal de rest van de avond nog zware gevolgen ondervinden van de evacuatie van de meer dan 200 reizigers. "Verschillende treinen zijn omgeleid of afgeschaft, met enorme vertragingen tot gevolg", zegt NMBS-woordvoerder Crols. "Dat zal de rest van de avond voor problemen zorgen."

Om de vertragingen goed te maken, zullen heel wat treinen beperkt worden. Dat betekent dat ze niet tot hun eindhalte rijden en vroeger terugkeren om zo de vertraging af te bouwen. Dat is een normaal procédé, legt Crols uit.

Kortsluiting

Het probleem met de bovenleiding, die zonder stroom gevallen is, zou een gevolg zijn van de hitte. Door de hoge temperaturen is een voedingskabel beginnen doorhangen. Die heeft een aardingskabel van de bovenleiding geraakt, waardoor er kortsluiting ontstaan is.

Bermbrand in Willebroek

Elders op het spoornet, in Willebroek, was er deze namiddag ook hinder door een bermbrand. Omdat onderzocht moest worden of er schade was aan de bovenleiding werd het treinverkeer tussen Puurs en Mechelen een tijdlang stilgelegd in beide richtingen. Er werden vervangbussen ingelegd tussen beide stations. Inmiddels is het treinverkeer op de lijn opnieuw hervat, meldt de NMBS op Twitter.

