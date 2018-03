Honderden NMBS-arbeiders mogelijk in contact gekomen met asbest: "Sommige collega's werken al dertig jaar in die rotzooi" Stéphanie Romans

Bron: eigen berichtgeving 0 Honderden arbeiders van de NMBS zijn mogelijk in contact gekomen met asbest. Recent kwam toevallig aan het licht dat de verf op honderden oude goederenwagons asbestvezels bevat. “We maken ons grote zorgen”, zegt spoorbond ACOD.

Onze klokkenluider is bang om z'n baan te verliezen, want eigenlijk moest hij de ontdekking van asbest in de verf op oude goederenwagons geheim houden. "Maar dit moet bekend worden", vindt hij. "Sommige collega's werken al dertig jaar in die rotzooi. Hoe kón de NMBS dat niet weten?"

