Honderden nemen afscheid van Simon (22) die zo graag F16-piloot wilde worden Lieven Samyn

16 februari 2018

14u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Poperinge hebben honderden vrienden en familieleden afscheid genomen van de 22-jarige Simon Dequeker. De jongeman stapte zelf uit het leven. Zijn ouders grepen Simons overlijden aan om steun te vragen voor het Rode Neuzenfonds, dat zich onder impuls van Q-Music en VTM inzet voor jongeren met psychische problemen.

De afscheidsplechtigheid in een zaal van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut stond in het teken van de grote droom van Simon. Hij wou F16-piloot worden, doorstond de zware selectieproeven en startte de opleiding aan de militaire school. Hij leek die grote droom waar te gaan maken, maar kreeg na twee jaar toch de mededeling dat hij niet geschikt was om de opleiding verder te zetten. Dat was voor hem een grote klap die hij wellicht nooit helemaal te boven is gekomen.

Hij volgde nu een opleiding tot industrieel ingenieur aan de Gentse universiteit. Op het podium van de zaal was met theelichtjes een start- of landingsbaan uitgebeeld. In de lucht hingen 22 vliegtuigjes. De aanwezigen konden bij wijze van afscheid ook papieren vliegertjes op zijn kist leggen.

De plechtigheid was doorspekt met foto’s van Simon, zijn lievelingsliedjes en getuigenissen van vrienden en familie. De geëngageerde jongeman was bestuurslid bij Jong Open Vld en lid van voetbalclub KFC Poperinge.

Wie een bijdrage wil leveren aan het Rode Neuzen Fonds kan storten op rekeningnummer BE70 0960 6060 6025 met vermelding "Simon Dequeker".

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.