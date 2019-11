Honderden mensen uit cultuursector worden vanavond in Brussel verwacht voor overleg SVM

12 november 2019

16u29

In de Beursschouwburg in Brussel komen vanavond wellicht honderden mensen uit de cultuursector samen om te overleggen over acties tegen de geplande besparingen. Bij de initiatiefnemers valt te horen dat er steun komt uit "alle geledingen van de sector".

Zaterdag raakte bekend dat de Vlaamse regering bespaart in de cultuursector. In de werkingssubsidies komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen. Voor hen wordt de besparing tot 3 procent beperkt. De projectsubsidies zakken dan weer fors: met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen euro in 2020.

De aankondiging heeft tot heel wat verontwaardiging in de cultuursector geleid. Vanaf 19 uur wordt daarom in de Beursschouwburg, in het centrum van Brussel, samengekomen voor overleg. In verschillende werkgroepen zullen dan acties worden voorbereid.

“Dit is uniek”

Op Facebook hebben rond 16 uur al meer dan duizend mensen aangegeven dat ze aanwezig zullen zijn bij het actieoverleg. Mogelijk zal de eigenlijke opkomst lager uitvallen, maar de organisatie houdt wel rekening met de opkomst van "enkele honderden mensen”.

Choreograaf en schrijver Michiel Vandevelde is een van de initiatiefnemers. Hij benadrukt dat mensen uit "alle geledingen van de sector” aanwezig zullen zijn, gaande van directeurs van instellingen tot kunstenaars en studenten. "Er waren eerder al acties bij andere besparingen, maar dat het hele veld samenkomt is uniek.”