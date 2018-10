Honderden mensen nemen in Kortrijk afscheid van Youlia (19), die vermoord werd door jaloerse vriend LSI

06 oktober 2018

13u01

Bron: eigen berichtgeving 13 In de orthodoxe Heilige Amanduskerk in Kortrijk is vanochtend afscheid genomen van Youlia Soboleva (19) uit Kuurne. Het meisje van Russische afkomst is zondagnacht op het studentenkot van haar ex-vriend in Kortrijk met messteken om het leven gebracht door een Iranese jaloerse vriend. Onder een koepel met fresco’s vulden gezangen en liturgische gebeden de kerk.

Enkele honderden rouwenden verzamelden rechtop staand rond de kist van Youlia, onder een koepel met muur- en plafondschilderingen. Tegen de orthodoxe traditie in lag de studente van de Kortrijkse hogeschool Howest niet in een open kist. De vele messteken die ze kreeg, maakten dit naar verluidt niet mogelijk.

Bij de start van de afscheidsplechtigheid nam Kuurns burgemeester Francis Benoit het woord. “Youlia was geliefd in Kuurne door haar eenvoud”, klonk het. “Na zo’n laffe daad als moord overheersen boosheid en vele vragen. Het samen zijn over verschillende gemeenschappen heen moet de kracht geven om rechtop te blijven, te blijven vechten. De levenskracht en – lust van Youlia, die ze door de laffe daad niet verder kan uitstralen, moeten we behouden.”

“‘Sily, my nikogda ne zabudem vas’”, besloot de burgervader in het Russisch. “Sterkte we zullen jou nooit vergeten.”

Gezangen en gebeden

Wat volgde waren minutenlange liturgische gezangen en gebeden. Enkel voor het luisteren naar de Heilige Schrift opende de priester de iconenwand die de scheiding vormde tussen de altaarruimte en de rest van de kerk, die bekleed was met tal van fresco’s en mozaïeken. Op het einde van de plechtigheid brachten de aanwezigen een laatste groet aan Youlia door de hand op de kist te leggen of het verrijzenisicoon te kussen. De emoties werden ouders Serguei en Irina Sobolev(a), grootmoeder Anna en zussen Anastassia en Valeriya toen even te veel. Huilend kusten ze de kist en verlieten de kerk. Ook tijdens de plechtigheid werden drie aanwezigen al onwel door de emoties.

Youlia Soboleva liet zondagnacht het leven samen met haar Afghaanse ex-vriend Nessar Jamshidi (18). Beiden werden door tientallen messteken omgebracht door Mohamad M. (20), een Iraniër uit Kortrijk met wie Youlia die fatale nacht samen naar het studentenkot van Nessar was afgezakt. Het gerecht vermoedt dat er sprake is van een uit de hand gelopen driehoeksrelatie. Youlia zou zowel met Nessar als met Mohamad nog een relatie hebben gehad. Nog tot dinsdag kan in de bibliotheek van Kuurne een rouwregister ter nagedachtenis van Youlia ondertekend worden.

Meer over Youlia Soboleva