Honderden mensen nemen afscheid van vermoorde jogster, verdachte spreekt van "zwart gat"

06 november 2018

15u46

Enkele honderden mensen hebben vandaag de begrafenis bijgewoond van Wivinne Marion, in haar woonplaats Boninne (Namen). Het lichaam van de 42-jarige vrouw werd vorige week aangetroffen in de koffer van een auto in de Samber. De raadkamer heeft intussen de voorlopige hechtenis van de verdachte met een maand verlengd.

De moeder van twee kinderen werd op 1 november tijdens het joggen aangevallen door een man. Ze werd geslagen en in de koffer van een wagen opgesloten. Die werd nadien in de Samber gevonden, met in de koffer het lichaam van Wivinne.



De kerk van Boninne was te klein voor alle aanwezigen. Tijdens de emotionele afscheidsplechtigheid nam onder meer de echtgenoot van Marion het woord. Ze werd omschreven als een “aantrekkelijke, liefhebbende, hartstochtelijke, mooie en briljante” vrouw, een pediater die hield van kunst, reizen, shopping, mode en jogging. “Laten we verenigd blijven tegen zinloosheid, geweld en angst”, benadrukte een van de sprekers.



“Zwart gat”

De bestuurder van de wagen werd door een getuige geïdentificeerd en opgepakt. Zijn voorlopige hechtenis werd net met een maand verlengd, meldt het parket van Namen. De verdachte zegt steeds dat hij zich niets meer herinnert. Hij spreekt volgens het parket van een “zwart gat”. Verder wil het parket niets kwijt, het onderzoek loopt nog.

Gisteren raakte bekend dat de man al eerder met het gerecht in aanraking is gekomen. In november brak hij binnen in het huis van een buurvrouw terwijl hij onder invloed en in het bezit was van drugs. Hij sloeg de buurvrouw. De rechtbank veroordeelde hem in 2015 tot 120 uur werkstraf.

