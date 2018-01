Honderden mensen nemen afscheid van vader Yves Leterme CMW

In Ieper werd deze voormiddag afscheid genomen van Georges Leterme (87), de vader van voormalig eerste minister Yves Leterme (CD&V). De dienst werd bijgewoond door onder meer CD&V-politici Hilde Crevits, Pieter De Crem, Kris Peeters en partijvoorzitter Wouter Beke.

In de Ieperse St.-Maarten en St.-Niklaaskathedraal woonden deze voormiddag enkele honderden mensen de afscheidsplechtigheid bij van Georges Leterme (87), de vader van gewezen eerste minister Yves Leterme. Zoon Yves, die samen met zijn partner afscheid nam van zijn vader, schetste het leven van zijn vader. Hij omschreef zijn vader als een echte familieman, die hield van gezelschap en graag op reis ging. “Hij was eigenzinnig en streng, maar altijd in voor een grap”, klonk het. “Je was een harde werker en daardoor kregen Sabine en ik alle kansen thuis. We zijn jou daarvoor heel dankbaar.”

De afscheidsplechtigheid werd door heel wat politici en Ieperse bekenden bijgewoond. Zo brachten partijgenoten Hilde Crevits, Pieter De Crem, Kris Peeters en Wouter Beke een laatste groet. Ook burgemeester Jan Durnez (CD&V) en enkele Ieperse schepenen en gemeenteraadsleden woonden de dienst bij, net als voormalig West-Vlaams gouverneur Paul Breyne.

