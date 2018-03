Honderden gestrande reizigers in Brussel door zwaar verhinderd treinverkeer FT

31 maart 2018

13u05

Het treinverkeer dat deze voormiddag door Brussel moest - vooral richting kust - is zwaar gehinderd geweest door de gevolgen van een persoonsongeval ter hoogte van het treinstation Thurn en Taxis. Dat meldt de NMBS. Wegens werken tussen Brussel en Denderleeuw op lijn 50c (de hoofdlijn tussen Brussel en Gent) moest het treinverkeer, zoals voorzien, worden omgeleid via de oude lijn. Rond 8 uur deze ochtend vond echter een persoonsongeval plaats op die omleiding, ter hoogte van het station Thurn en Taxis. De Brusselse noord-zuidverbinding kon een tijdlang niet bediend worden door treinen richting Gent en de kust met honderden gestrande passagiers in de grote Brusselse stations tot gevolg. Rond 10.30 uur herstelde het verkeer zich, maar er zijn nog altijd gevolgvertragingen mogelijk, onder meer vanuit Gent richting Brussel.

