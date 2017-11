Honderden fietsen uit water in Gent gevist rvl

07u54 0 Waterwegen en Zeekanaal NV Een klein deel van de buit dit jaar. In Gent heeft Waterwegen en Zeekanaal NV afgelopen week meer dan driehonderd fietsen opgevist uit de waterlopen in het centrum van de stad. Ook andere grote stukken werden uit het water gehaald, zoals een wasmachine.

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV organiseert elk jaar een waterpeildaling in de Gentse binnenstad. Dit moet eigenaars van panden langs de waterkant toelaten om hun gevels te inspecteren of eventuele herstellingswerken uit te voeren aan en onder de waterlijn.

Wasmachine

Tijdens de waterpeildaling staat het water een halve meter lager dan normaal. Daardoor is het iets gemakkelijker om de fietsen vanop een bootje uit het water te vissen. Verschillende teams gaan het water op om zoveel mogelijk fietsen in een week tijd boven te halen. Ook dit jaar is de vangst groot. N

iet alleen driehonderd fietsen kwamen boven water, ook andere grote stukken zoals verkeerssignalisatie, winkelkarren en zelfs een wasmachine werden opgevist. In de buurt van de cinema en de Europabrug had de waterwegbeheerder het meeste werk. De fietsen onder water laten liggen, is geen optie. De kans op onveilige situaties of schade aan recreatievaartuigen is te groot. Het grootste deel van de teruggevonden fietsen is klaar voor de schroothoop. De politie komt volgende week wel nog kijken of er nog fietsen geïdentificeerd kunnen worden.

15.000 euro

De kostprijs van het fietsvissen bedraagt jaarlijks ongeveer 15.000 euro. Er waren dit jaar meer dan 200 werkuren nodig om de Gentse waterwegen grotendeels ‘fietsvrij’ te maken. Daarnaast wordt er jaarlijks ook meer dan 100.000 euro geïnvesteerd in het opruimen van drijfvuil in Gent. Twee keer per week vaart de onderhoudsaannemer in Gent rond om zoveel mogelijk vuil op te halen. Tijdens de Gentse feesten en de kerstperiode vinden nog bijkomende schoonmaakbeurten plaats.