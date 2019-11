Honderden extra postwerknemers voor pakjespiek eindejaar ADN

21 november 2019

18u22

Bron: Belga 4 Bpost schakelt tijdens de eindejaarsperiode circa 1.900 extra mensen in om de traditionele pakjespieken op te vangen. Ook concurrent PostNL werft tijdelijk extra personeel aan. Dat blijkt uit een rondvraag bij die bedrijven.

De postbedrijven maken zich stilaan op voor de traditionele eindejaarspieken van de e-commerce. Net als de voorbije jaren rekenen ze daarbij op honderden extra tijdelijke krachten. Bpost rekent op evenveel extra mensen als vorig jaar. Zij worden ingezet over de hele operationele keten: sorteerders, uitreikers, transport, enzovoort.

Concurrent PostNL schakelt voor de verwerking van pakketten in zijn zes Belgische depots ruim 200 extra krachten in. Die komen bovenop de 400 medewerkers die daar het hele jaar door aan de slag zijn. Op piekmomenten zullen er ook 250 extra bezorgers op de baan zijn, zegt het bedrijf. Op een gemiddelde dag zijn 850 PostNL-bezorgers onderweg.



Opvallend is nog dat zowel PostNL als bpost tijdens de drukste periodes ook aan de kantoormedewerkers voorstelt om te gaan helpen pakjes sorteren. Volgens bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck was dat vorig jaar een succes.