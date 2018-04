Honderden deelnemers voor 'Mars voor het leven' in Brussel: "Wij zijn tegen schrappen van abortus uit de strafwet" Redactie

22 april 2018

19u19

Bron: Belga 3 Zowat 800 deelnemers, volgens een schatting van de Brusselse politie bij de start, hebben zondag tussen 15 en 17 uur deelgenomen aan de 9e editie van de 'Mars voor het leven' in Brussel. 25 personen zijn opgepakt toen ze deelnamen aan een actie tegen de mars.

De mars vertrok aan de Kunstberg en eindigde aan het justitiepaleis. De deelnemers - volgens de organisatoren zelfs eerder 2.000 - legden witte rozen neer aan de voet van het justitiepaleis. Tegen de achtergrond van het huidige debat werd het verzet tegen abortus het centrale thema van deze editie.

"Wij zijn tegen schrappen van abortus uit de strafwet", aldus Constance du Bus, woordvoerster van de manifestatie. "De wetgever was zich destijds bewust dat het een zaak van leven of dood van een menselijk leven is. Om die reden werd abortus in de strafwet behouden. De urgentie laat niet toe deze daad te banaliseren, maar in tegendeel om het aantal abortussen in België te verminderen. Dat aantal stopt niet met groeien".

Betere begeleiding

De toon bij de deelnemende manifestanten was soms meer gematigd. "Ik zou willen dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn een betere begeleiding en betere informatie wordt voorgesteld over een toekomst met of zonder kind, en ook betere materiële oplossingen en psychologische begeleiding om te helpen bij het onthalen van het kind", aldus Philippine, een deelneemster van 34 jaar. Een vader hield voor dat "mensen meer verantwoordelijk moeten zijn voor de keuzes die ze maken. Een geschiedenis van één avond kan het leven veranderen."

Arrestaties

Zowat 25 personen zijn opgepakt toen ze deelnamen aan een actie om te protesteren tegen de 'Mars voor het leven'. Dat is vernomen van Ilse Van de Keere, woordvoerder van de politie Brussel-Elsene. Een dertigtal tegenbetogers ging aan het begin van de manifestatie liggen voor de optocht. De tegenstanders mobiliseerden namens het collectief "Haricot rouge" (Rode Boon) dat vraagt abortus uit het strafrecht te schrappen.