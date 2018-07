Honderden betogers willen niet dat Trump naar Brussel komt Silke Vandenbroeck

07 juli 2018

16u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Enkele honderden betogers manifesteren momenteel door de straten van Brussel tegen de komst van de Amerikaanse president Donald Trump naar Brussel voor de NAVO-top van 11 en 12 juli. De manifestatie wordt georganiseerd door het platform Trump Not Welcome.

"We beseffen dat deze manifestatie de NAVO en Trump niet van gedachten zal veranderen, maar we willen toch de boodschap meegeven dat we niet akkoord gaan met hun beleid. Net als vorig jaar willen we de mensen zo goed mogelijk sensibiliseren", klinkt het bij de organisatie. Vorig jaar betoogden maar liefst 9.000 mensen tegen de komst van Trump.

De betogers verzamelden om 15 uur in de Simon Bolivarlaan aan het Brusselse Noordstation, en manifesteren via onder meer de Willebroekkaai, de Dansaertstraat, de Steenkoolkaai en de Antwerpselaan om tot slot weer bij het station te eindigen. Voorlopig verloopt de manifestatie zonder opstootjes.