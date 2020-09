Honderden auto's defect door zand dat opwaaide door Odette: “Het leek alsof ik op kasseien reed” MDG

28 september 2020

14u02 4 Storm Odette heeft lelijk huisgehouden dit weekend . Ook aan de kust is de schade enorm. Maar liefst honderden wagens zijn defect door het zand dat opwaaide door de storm. De kosten kunnen oplopen tot wel 2.500 euro, klinkt het.



“Met de storm zit er veel zand in mijn velgen. Mijn auto begint te schudden want de wielen zijn niet meer uitgebalanceerd. Ik zou verongelukken”, klinkt het bij een ongeruste man aan een carwash aan zee. Het zand heeft zich tijdens de storm vastgeklit op de velgen waardoor de auto begint te schokken.

Enkele bestuurders hadden “constant het gevoel dat ze op kasseien reden”. De auto’s waarmee nu problemen zijn stonden tijdens de storm geparkeerd bij de dijk en zijn gezandstraald.

Schade in de motor

Takeldiensten hebben tientallen stilgevallen auto’s moeten wegslepen omdat het zand onder de motorkap is terechtgekomen. “Het zand komt terecht in de luchtfilter. Het moment dat de auto start, gaat hij het zand opzuigen. Nadien valt de wagen stil en kan er schade zijn in de motor”, luidt het bij de takeldiensten. De kosten kunnen oplopen tot wel 2.500 euro.

